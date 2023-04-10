Tosuncuk'un "kara kutusu" Osman Naim Kaya tutuklandı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklandı.



Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı '''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

Osman Naim Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Hakkında ''Örgüt kurma ve yönetme'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve ''Nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu Osman Naim Kaya ifadesinde Çiftlik Bank ile herhangi bir alakası olmadığını savundu.

Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını söylediği ortaya çıktı.

"537 BİN DOLAR ALDIM"

Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım." dedi.

Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay'da olduğunu söyleyen Kaya, bitcoin cihazlarını bilmediğini de dile getirdi. Aydın'ın insanları dolandırdığı paralarla herhangi bir alakasının olmadığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti:

"Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum."