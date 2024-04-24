Toz taşınımı nedir, zararları neler?

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili olacak. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurdun batı ve iç kesimlerinin toz taşınımı etkisinde olacağını belirtti.



TOZ TAŞINIMI NEDİR?



Toz taşınımı, atmosferdeki toz partiküllerinin hareket etmesi veya taşınması sürecinin adıdır.



Bu partiküller genellikle rüzgar, termal hareketler, fırtınalar veya insan etkisiyle atmosferde taşınabilir.



Toz taşınımı, çöllerden veya kuru arazilerden kaynaklanan toz fırtınalarıyla bağlantıldır.



Öte yandan sanayi, tarım faaliyetleri veya araç trafiği gibi insan faaliyetleri de toz taşınımına neden olabilir.



Mineral toz partiküllerinin (çöl tozları) atmosferde belirgin varlığının ana nedenleri arasında kuraklık ve çölleşme yer almaktadır.