Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 17 Mayıs 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 19 Mayıs 2024 Pazar Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.