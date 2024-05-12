Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 17 Mayıs 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 19 Mayıs 2024 Pazar Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

11

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

15

/

12

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

12

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

13

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

13

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