Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Trabzon hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 17 Mayıs 2024 Cuma Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 19 Mayıs 2024 Pazar Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
17/
11
Yarın
15/
12
Cuma
16/
12
Cumartesi
17/
13
Pazar
16/
13
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