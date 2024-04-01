Trabzon Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Trabzon Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Trabzon Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.
AK PARTİ ADAYI TRABZON'DA KAZANDI
AK Parti adayı %51.54 oy alırken, en yakın rakibi CHP'li Hasan Süha Saral ise %28.20 oy oranında kaldı.
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Trabzon ilçe ilçe seçim sonuçları:
Akçaabat Seçim Sonuçları
Araklı Seçim Sonuçları
Arsin Seçim Sonuçları
Beşikdüzü Seçim Sonuçları
Çarşıbaşı Seçim Sonuçları
Çaykara Seçim Sonuçları
Dernekpazarı Seçim Sonuçları
Düzköy Seçim Sonuçları
Hayrat Seçim Sonuçları
Köprübaşı Seçim Sonuçları
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Tonya Seçim Sonuçları
Vakfıkebir Seçim Sonuçları
Yomra Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Trabzon Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Ahmet Metin Genç Seçim Sonuçları
Muhammet Erkan Seçim Sonuçları
Uğur Erden Seçim Sonuçları
Lokman Öztürk Seçim Sonuçları
Bedriye Zırığ Seçim Sonuçları
Ahmet Birinci Seçim Sonuçları
Ferhat Tüysüz Seçim Sonuçları
Hacer Efe Seçim Sonuçları
Bayram İpekçi Seçim Sonuçları
Ömer Turan Seçim Sonuçları
Hasan Süha Saral Seçim Sonuçları
Rıdvan Yıldırım Seçim Sonuçları
Mehmet Ali Sönmez Seçim Sonuçları
Recep Kadı Seçim Sonuçları
Yusuf Aydın Seçim Sonuçları
Süleyman Hacıbektaşoğlu Seçim Sonuçları
Selçuk Keskin Seçim Sonuçları
Recep Yakuphan Seçim Sonuçları
Hüseyin Celal Dihkan Seçim Sonuçları
Sadullah Yılmaz Seçim Sonuçları
İbrahim Topuz Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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