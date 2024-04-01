Trabzon Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Trabzon Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Trabzon Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı.



AK PARTİ ADAYI TRABZON'DA KAZANDI

AK Parti adayı %51.54 oy alırken, en yakın rakibi CHP'li Hasan Süha Saral ise %28.20 oy oranında kaldı.

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