Trabzon'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.



15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu Turana Umayev ve Elvin Umayev arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev tabancayla karısı Turana Umayev'i başından vurdu.



Silah sesleri üzerine zanlı Elvin Umayev bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.



Turana Umayev olay yerinde hayatını kaybetti.



Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.