Trabzon'da TIR, tünel duvarına çarptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, TIR'ın tünel duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Trabzon'da TIR, tünel duvarına çarptı

'un Ortahisar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli'nde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen TIR, kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tünel ve araçta hasara yol açan kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı güzergahta ulaşım bir sürü tek şeritten sağlandı.

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