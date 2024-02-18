Trabzon’da toplu ulaşıma zam

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile D ve M plakalı dolmuşlar, ulaşım hizmet kalemlerindeki fiyat artışı nedeniyle mecburi düzenlemeye gidiyor. Büyükşehir otobüsleri ve dolmuşlar 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacak.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış nedeniyle tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan karara göre Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarifeleri tam 14,50 lira, indirimli 11,50 lira olarak belirlendi.



Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş fiyatına ise 1,5 lira artış yapma kararı aldı. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise sivil 18 lira, öğrenci 13 lira olarak belirlendi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda alınan karar üzerine Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile D ve M plakalı dolmuşların tarifelerinde güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda büyükşehir otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14,50 liraya, indirimli 8,80 liradan 11,50 liraya, öğrenci biniş fiyatı 5,50 liradan 7 liraya yükseltilmiştir. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 14 liradan 18 liraya, öğrenci ise 10 liradan 13 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

