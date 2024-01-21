Trabzon'da toprak kayması sonucu yol kapandı

Trabzon'un Bayırköy Ağaçlı mahallesi yoluna kaya düştü. Düşen kayalar yolu ulaşıma kapattı.

Trabzon'da toprak kayması sonucu yol kapandı

'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Bayırköy Ağaçlı Mahallesi yoluna kaya düştü.

Yamaçtan koparak gelen büyük kaya kütleleri yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kaya kütlesini gören vatandaşlar Beşikdüzü Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzeirne Beşikdüzü Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İl AFAD Müdürlüğünden gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı alanda inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından kayaların kaldırılarak yolun açılacağı öğrenildi.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı ve mal kaybı yaşanmadı.

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