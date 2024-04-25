Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

'un Araklı ilçesinde, iddiaya göre Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun Kalecik Tüneli'nde ani fren yapması sonucu bu kamyona arkadan gelen 2 kamyon ile bir minibüs çarptı.

Sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada bir kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle tünel 2 saat ulaşıma kapanırken, yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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