Trabzon'da tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, iddiaya göre Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonun Kalecik Tüneli'nde ani fren yapması sonucu bu kamyona arkadan gelen 2 kamyon ile bir minibüs çarptı.

Sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada bir kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, diğer kamyonlarda ve minibüste bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle tünel 2 saat ulaşıma kapanırken, yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.