Trabzonlu genç Paris'te öldürüldü

Paris'te yaşayan Trabzonlu ailenin 19 yaşındaki oğlu Akın Genç, okuldan eve dönerken vurularak öldürüldü.

Trabzonlu genç Paris'te öldürüldü

Fransa'nın başkenti ’te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan Akın Genç isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Paris’te Aulnay Sous Bois’de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören 19 yaşındaki Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Trabzonlu genç Paris'te öldürüldü - 1

Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç’in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere ’a getirileceği öğrenildi.

2 kardeşi olan Akın Genç’in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

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