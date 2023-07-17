Trafik magandaları hamile kadının aracına saldırdı

"ARAÇ ÜSTÜME DOĞRU GELDİ"

Yaşananları anlatan sürücü Orhan Bal, "Bugün ailemle beraber Florya'dan Esenyurt istikametine dönüyorduk. Yanımda amcam, hamile eşi ve çocukları vardı. E-5 üzerinde seyrederken bir araç sürücüsü yanımda telefonla uğraşıyordu. Araç üstüme doğru geldi. Ben de kornaya bastım. Arkadaş elini camdan çıkartıp hakaretlerde bulundu." dedi.



"BIÇAK ÇEKTİ"

Kendisinin yapılan harekete sessiz kaldığını ve yoluna devam ettiğini ifade eden Bal, "Ben devam edince o da peşimden geldi. 4-5 defa önümü kesmeye çalıştı. Ben kaçmaya çalıştım. En sonunda araçla önümü kesip iki kişi araçtan indi. Aracıma zarar verdiler. Bizi darp etmeye çalıştılar. Diğer arkadaşı bıçak çekti. Ben kapıyı açmadım devam ettim." dedi.

Mağdurlar, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi olduklarını da ifade etti.