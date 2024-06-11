Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Küçükçekmece'de önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı.  Saldırgan elindeki bıçakla otomobile de zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte dehşet anları! Önünü kestiği otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı


Küçükçekmece'de bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı.Saldırgan elindeki bıçakla otomobile de zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 CRS 190 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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