Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda trafik kazası meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emirhan Çelik yönetimindeki Honda marka otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi.



Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan 19 yaşındaki Alihan Ö. ise ağır yaralandı.



Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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