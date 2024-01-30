Trafo yangını metro seferlerini durdurdu

İstanbul Kadıköy'de, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na güç sağlayan trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.



Caferağa Mahallesi Damga Sokak'ta, tramvay hattına güç sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

