Traktör metrelece yükseklikten aşağıya yuvarlandı

Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde orman yolu kenarında kanal temizleme çalışması yapan Samet Barış Taşkın’ın kullandığı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makinesi, 50 metreden yuvarlandı.



İş makinesinden savrulan Taşkın, yaralı halde cep telefonuyla Orman İşletme Müdürlüğü’nü arayarak kaza yaptığını söyleyip yerini tarif etti.



Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ulaştığı Taşkın, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Samet Barış Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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