Tramvayda gürültü kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

Duraktaki Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Başına da darbe alan Ekrem K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.