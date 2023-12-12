Tramvayda gürültü kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

Eskişehir’de tramvayda başlayan gürültü tartışması kavgaya dönüştü. Yaşları 18’den küçük 4 kişi, yolcu Ekrem K.’ya saldırdı. Başına aldığı darbelerle yaralanan Ekrem K., hastaneye kaldırıldı. Polis olaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tramvayda gürültü kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı

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’de tramvayda gürültü tartışması, kavgaya dönüştü.

Kumlubel - Otogar seferini yapan EsTram raylı sistem aracındaki yolculardan Ekrem K, yüksek sesle konuştukları öne sürülen yaşları 18’den küçük 4 kişiyi uyardı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle bu kişiler tarafından yumruk ve tekmeyle dövülen Ekrem K. yaralandı.

Şüpheliler, Atatürk Lisesi durağında tramvaydan inerek kaçtı.

Tramvayda gürültü kavgası: 1 yaralı, 4 gözaltı - 1 Kumlubel - Otogar seferini yapan EsTram'a ait tramvayda çıktı

Duraktaki Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına da darbe alan Ekrem K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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