Tribünde korkutan kaza: Tahta plaka çöktü 3 seyirci yaralandı

Olay, 13.30 sıralarında Anltaya Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi'nde yer alan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Stadı’nda meydana geldi.



U11 Yerel Futbol Ligi'nde Antalya Şimşekspor - Akdeniz Spor karşılaşması oynandığı esnada tribündeki 3 seyircinin oturduğu ahşap kısım çöktü.



Aynı zamanda veli olan seyirciler yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü.



"KORKARAK OTURUYORLAR"



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duruma tepki gösterenler oldu. Olayı görenlerden Akdeniz Spor Kulübü Başkanı Fevzi Uygun, “Bir anda tahtanın kalktığını gördük, Ben tek kişi zannettim ama 3’ü birden düştü. İnsanlar buraya otururken korkarak oturuyor. Bu tribünün yapılması lazım. Her hafta burada maç oynanıyor” dedi.





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