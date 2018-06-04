Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terörist grup tespit edildi.

Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede yapılan aramalarda kullanılmış iki AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, 9 el yapımı patlayıcıyı imha etti.