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TSK: 90 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekâtında, 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında, 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 49 silah ele geçirilmiş, 67 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği de belirtildi.

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