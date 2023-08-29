TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile personelin aileleri katıldı.



Törende bir üst rütbeye terfi eden askeri personele rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları tarafından verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende terfi eden personeli kutlayarak görevlerinde üstün başarı diledi. Bakan Güler, ayrıca personelin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Günü’nü de tebrik etti.