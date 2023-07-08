TSK’dan Irak’ın kuzeyinde operasyon (Birçok saldırıya katılan terörist etkisiz hale getirildi)

Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik gerçekleştirlen birçok saldırıya katılan PKK’lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

TSK’dan Irak’ın kuzeyinde operasyon (Birçok saldırıya katılan terörist etkisiz hale getirildi)

Türk Silahlı Kuvvetleri () ’ın kuzeyinden ’ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katıldığı belirtilen PKK’lı terörist Zafer Akgün’ü etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

TSK’dan Irak’ın kuzeyinde operasyon (Birçok saldırıya katılan terörist etkisiz hale getirildi) - 1

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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