TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah' iddiasına soruşturma

TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah' iddiasına soruşturma

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'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki

'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

Fincancı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama'  ile suçlanıyor. 

PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirildi.

TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah' iddiasına soruşturma - 1 Şebnem Korur Fincancı

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