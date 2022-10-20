TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah' iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.



Fincancı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile suçlanıyor.

PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirildi.