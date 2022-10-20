MSB'den 'kimyasal silah' iddiasına yanıt

İlişkili Haber 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki

Milli Savunma Bakanlığı, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını'' iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi.

''İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ VE GERÇEK DIŞIDIR''

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.



''BU TÜR MÜHİMMAT TSK ENVANTERİNDE BULUNMAMAKTADIR''

Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında; sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir.

''BU DEZENFORMASYON ÇÖKME NOKTASINA GELEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BEYHUDE ÇIRPINIŞLARIDIR''

Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır.''