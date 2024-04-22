TÜBİTAK 236 personel alımı ilanı: TÜBİTAK başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

Yapılan açıklamada; "TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı, teknik ve destek personeli) istihdam edilecektir. Son başvuru tarihi: 13.05.2024"denildi.