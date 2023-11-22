TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı: Araştırmacı - Ar-ge teknisyeni alacak

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı, Ar-ge teknisyeni) istihdam edilecek. TÜBİTAK personel alımı ilanına başvurular 22 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında alınacak.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurum internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
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