TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı: Araştırmacı - Ar-ge teknisyeni alacak

TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı. İlana göre, 27 proje personeli TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek.

TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı: Araştırmacı - Ar-ge teknisyeni alacak

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı, Ar-ge teknisyeni) istihdam edilecek. TÜBİTAK ilanına başvurular 22 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında alınacak. 

TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı: Araştırmacı - Ar-ge teknisyeni alacak - 1

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurum internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

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