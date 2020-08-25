TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak

TÜİK, uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 11:47

TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Türkiye İstatistk Kurumu (TÜİK) 50 uzman yardımcısı pozisyonuna personel alımı gerçekleştirecek.

Adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. 

Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

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