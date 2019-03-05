CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçilmesi halinde Külliye'ye gidip gitmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkek'e konuşan Soyer, en büyük rüyasını da paylaştı.

"KÜLLİYE'YE GİDERİM"

"Uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak şunu iyi biliyorum. Merkezi iktidar gerçeği var. Kavga ederek yürür mü bu iş?..

Benim Külliye'ye gidip gitmemek gibi psikolojik bir sorunum yok. Gerekirse tabii ki giderim. Mesela Buca metrosu planı. Her şeyi hazır. Bir tek imzaya kalmış ama 6 ay geçtiği halde imza atılmıyor. Bu planın imzalanması ve uygulamaya başlaması için Külliye'ye giderim. Orada ülkenin cumhurbaşkanı oturuyor. İmzalaması için elimden geleni yaparım."

EN BÜYÜK HAYALİNİ PAYLAŞTI

"Benim çok büyük bir rüyam var. Bu rüya, Koç Holding'in genel merkezini İzmir'e taşıtmak. Tabii Koç Holding bir sembol. Eczacıbaşı zaten İzmirliydi İzmir'e dönecek. Vodafone, Turkcell, Sabancı, aklınıza ne gelirse o şirketlerin yönetim merkezlerini İzmir'e taşıtacak bir şehir hayal ediyorum. Bu öyle bir ütopya falan değil. Bu olay 20. yüzyılın başında Amerika'da olmuş. Birçok şirket yönetim merkezlerini New York'tan başka şehirlere taşımış...

Bir CEO düşün. Çocuğunun en iyi okulu burada. Sağlık hizmetleri dünya çapında. Hafta sonu ofisindne çıktıktan sonra Çeşme arabayla 45 dakiaka. Bodrum 2.5 saat. Bir gastronomi merkezi. Bugüne kadar İzmirli genç çalışmak için İstanbul'a gidiyordu, şimdi İstanbullu CEO çalışmak için İzmir'e gelecek. Ayrıca Türkiye'nin Silikon ve startup nabzı burada, bu şehirde atacak."

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