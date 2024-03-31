Tunceli Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Tunceli Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Tunceli Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Tunceli seçim sonuçları, Tunceli ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Tunceli seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Tunceli yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 22:44 itibariyla;



DEM Parti adayı CEVDET KONAK %39.29 oy oranı ile 1. sırada yer alıyor.



CHP adayı ALİ MUSTAFA ÇELİK ise %33.41 oy oranı ile takibi sürdürüyor.



AK Parti'den ERKAN EROĞLU ise %%14.82 oy oranında kaldı.

Tunceli İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Tunceli YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.