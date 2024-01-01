Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan saat 16.28'deki sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Kısa süreli paniğe neden olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.