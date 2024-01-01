Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

'de 4,2 büyüklüğünde oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan saat 16.28'deki sarsıntı 8,7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem - 1

Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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