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Tunceli’de düzenlenen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 4 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Valilik bölgede operasyonun devam ettiğini terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.