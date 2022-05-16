Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 06:52

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

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'deki Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emniyet ve jandarmaya ait TOMA'lar da hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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