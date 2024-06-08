Tunceli’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tunceli’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

’de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çemişgezek-Tunceli Karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 GB 145 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarmalar sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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