Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.

Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Tekbıyıkoğlu, açıklamasında, "Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi." ifadelerini kullandı.

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