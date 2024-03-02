Tunceli’de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Tekbıyıkoğlu, açıklamasında, "Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi." ifadelerini kullandı.
Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz.— Bülent TEKBIYIKOĞLU (@TekbBulent) March 2, 2024
Ovacık İlçesi Ahpanos Vadisinde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan (6) sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi. #TürkiyeninHuzuru #TuncelininHuzuru pic.twitter.com/LYZim9uoNM
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