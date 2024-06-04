Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri​​​​​​​ 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında  sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanıştır."

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