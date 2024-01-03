Tunceli’de uçuruma devrilen araçta 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tunceli’de uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, araçta bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.

Tunceli’de uçuruma devrilen araçta 1 ölü, 1 ağır yaralı

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’nin Mazgirt ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Şerif E’nin kullandığı 63 ADL 276 plakalı hafif ticari araç, Mazgirt-Karakoçan karayolu Akdüven köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tunceli’de uçuruma devrilen araçta 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1

Ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan Gönül E’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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