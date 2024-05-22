Tünel inşaatında iskele çöktü

Trabzon'da Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü.
Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi.
Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi İhsan İba (51), ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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