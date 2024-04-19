Tünelde kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de tünelde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Zigana Tüneli'nde seyreden Salih Pelit'in (61) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Pelit'in cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gümüşhane
- Trafik Kazası