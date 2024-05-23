Tünelde motosiklet kazası: 2 yaralı

Yaralılar, kazaya yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaskı bulunmayan sürücü Köknar’ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.