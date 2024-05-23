Tünelde motosiklet kazası: 2 yaralı

Amasya’daki Ferhat Tüneli’nde seyir halindeki motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Tünelde motosiklet kazası: 2 yaralı

’daki kazasında 2 kişi yaralandı.

Ferhat Tüneli’nde Mehmet Yiğit Köknar’ın kontrolünü yitirdiği 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.

Yolda sürüklenen sürücü Köknar ve arkadaşı Kemal Korkut yaralandı.

İki yaralı kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu.

Tünelde motosiklet kazası: 2 yaralı - 1

Yaralılar, kazaya yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaskı bulunmayan sürücü Köknar’ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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