Tur midibüsü kontrolden çıktı: 2 yaralı

Nevşehir’den Rize’ye dönen Uygar Uçak (39) yönetimindeki tur midibüsü Trabzon istikametine ilerlerken sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkii Zigana Dağı yamaçlarında henüz bilinmeyen bir nedenle Fikret Özbek idaresindeki saman yüklü kamyonete arkadan çarptı.



İhbarın ardından olay yerine gelen Jandarma, Emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde içi yolcularla dolu olan tur midibüsünde sürücü uçak ve yolcu olarak bulunan H.G.Ç.’nin (43) yaralandığını belirledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin