Turan Tüysüz kimdir? Milletvekili Turan Tüysüz kaç yaşında ve nerelidir?

Turan Tüysüz, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Siyasetçi Mustafa Sarıgül ile yaşadığı husumet sonrasında gündeme gelen Turan Tüysüz'ün hayatı araştırılıyor. Peki, Turan Tüysüz kimdir? Milletvekili Turan Tüysüz kaç yaşında ve nerelidir?

Turan Tüysüz kimdir? Milletvekili Turan Tüysüz kaç yaşında ve nerelidir?

Turan Tüysüz, 1970 yılında Şanlıurfa Siverek'de doğmuştur. Anavatan Partisi 22. dönem Şanlıurfa milletvekilidir.

Tüysüz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa seçilmiştir.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Siverek belediye başkan adayı olmuştur.

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