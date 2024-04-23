Türbedeki hırsızlığa tutuklama

Isparta’da bir türbede yardım paraları çalındı.



Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye Kılınç, 19 Nisan günü polis merkezine giderek, mahalledeki bir türbede bulunan yardım kasasının açıldığını, içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL’nin alındığını söyledi.



İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları kamera incelemelerinde Ş.Y. ve suça sürüklenen çocuk R.U’nun hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.



Ş.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.



R.U. isimli çocuğun ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.