Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Yeni hafta öncesi halka arz olacak şirketlere dair araştırmalar hız kazandı. Tureks Turunç Madencilik şirketi de yatırımcıların gündeminde yer alan konulardan. İşte, Tureks Turunç Madencilik halka arz hakkında son gelişmeler...



Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzı için geri sayım başladı.



TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?



Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



Yakında talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak.