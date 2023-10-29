Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay vermişti. Borsa yatırımcıları şimdi söz konusu şirketin halka arz takvimine odaklandı. Peki, Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?

Yeni hafta öncesi halka arz olacak şirketlere dair araştırmalar hız kazandı. Tureks Turunç Madencilik şirketi de yatırımcıların gündeminde yer alan konulardan. İşte, Tureks Turunç Madencilik halka arz hakkında son gelişmeler...

Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzı için geri sayım başladı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Yakında talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen halka arz, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...