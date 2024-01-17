Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında ve nereli?

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi, gündemi yakından takip eden vatandaşların odağında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. İşte, Turgut Altınok'un biyografisi...



TURGUT ALTINOK KİMDİR?



Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu.



İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı.



Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.



1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.



Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.



Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babası.