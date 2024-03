Turgut Altınok: Rakibim bütün mesaisini cumhurbaşkanı adaylığına harcadı

Yerel seçimlere bir aydan kısa bir süre kaldı.



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok seçim çalışmaları kapsamında "Karadenizliler Buluşması"na katıldı.



Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kentin sorunlarını ihmal ettiğini belirterek "Rakibim bütün mesaisini cumhurbaşkanı adaylığına harcadı. Daha sonra 3 ay Türkiye'yi gezdi, Ankara'da yok. Her yere resimlerini asmış. Resimlerini asana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserlerin resmini assaydın. O resimleri asana kadar keşke sokakta gönüllere girseydin. Gönüllere girmeyen bir belediye başkanı, sokakta olmayan bir belediye başkanı." dedi.



"ANKARAMIZ KURUYAN BİR ŞEHİR OLDU"



Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin aksadığını söyleyerek "Ankara'nın Kızılay'ı dökülüyor şu an. Ankara'da taşların, kaldırım taşlarının bakımı yapılamıyor. Ağaçları kestiler. Gülleri, yeşilleri kestiler. Daha sonra adı 'Kuru peyzaj' oldu. Yani Ankara’mız kuruyan bir şehir oldu. Ankara’mız geriye giden bir şehir oldu. Altınok, Keçiören'e hizmet etti, Trabzon'a da etti. Beşikdüzü'ne bir düzenleme yaptık. 'Senin adını verelim' dediler, kabul etmedim. Çünkü ben birçok yerde hizmet yapıyorum. Adımı vermiyorum; çünkü ben cebimden yapmıyorum bunu. Dolayısıyla Hasan Yücesan Ankara Emniyet Müdürümüzdü. Ankara Emniyet Müdürümüz Hasan Yücesan'ın adını verdim oraya." dedi.



Mansur Yavaş'ın, Polatlı'da içme suyunun getirildiği müjdesi verdiğini ifade eden Altınok, "Sonra onu uyardılar, daha su gelmedi. 'Su, şu an borulara verildi, borular büyük olduğu için su Polatlı'ya gelmedi' dedi. Sonra, 'Şubat ayı içerisinde Polatlı'ya su gelecek' dedi. Ben de yine 2 gün önce Polatlı'ya gittim. 'Polatlı'ya su geldi mi' dedim. Daha gelmedi. Yürüyerek gelse Polatlı'ya şimdiye gelirdi insan. Su nasıl gelmiyor? Biz Hayrat'a su getirdik, Büyükşehir Polatlı'ya getiremedi." diye konuştu.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin