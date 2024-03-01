Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız

Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin şunları söyledi:



“Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara’da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız. Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak.”

TOPTANCI HALİNİ ZİYARET ETTİ



Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Toptancı Hali’nde seçim çalışmalarına devam etti.



Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.