Turgut Altınok: Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız

Yerel seçimlere 1 ay kala, adayların çalışmaları sürüyor. AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule’de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.
Altınok, toplu ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu kaydederek, “Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyemiz, otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara’ya elektrikli otobüs alacağız. Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz.” dedi.
“Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. ‘Tıkış tıkış gidiyoruz’ diyorlar.” ifadelerini kullanan Altınok, üniversite ile duraklar arasındaki ring servislerini çoğaltacaklarını söyledi. Altınok, “Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.
Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin şunları söyledi:
“Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara’da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız. Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak.”
TOPTANCI HALİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Toptancı Hali’nde seçim çalışmalarına devam etti.
Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok’a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.
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