Turgut Altınok: Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, bu kapsamda Mamak ilçesinde Servis Araçları Odası üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

''PROJELERİMİZLE VE ESERLERİMİZLE 31 MART’A HAZIRIZ''



Altınok, "Projelerimizle ve eserlerimizle 31 Mart’a hazırız. Ankara'da trafik çoğaldı mı, azaldı mı? Trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Şimdi mevcut yollar bizi 5 senede bu hale getirdi. Bir 3-4 sene sonra eğer yeni yollar, bulvarlar, metrolar yapılmazsa bilin ki Ankara'nın trafiği İstanbul’dan daha da çekilmez hale gelecek." diye konuştu.

ALTINOK'TAN SU FİYATLARINA İNDİRİM VAADİ



Ankara’da su faturalarının elektrik faturalarından daha fazla geldiğini söyleyen Altınok, "'Ben hizmet yapmadım yardım yaptım' diyor. Böyle bir şey var mı? Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Biz çok iş yapacağız. Fuar alanı açılsaydı Ankara’ya turist gelirdi. Ne olacaktı; oteller, taksiler para kazanacaktı. Ankara’ya milyarlarca döviz getirisi olacaktı. İstanbul’daki Turyap’ın 2023 cirosu 37 milyar. Ankara’ya hiç kazandırmasa yılda 50 milyar kazandırırdı. 5 yılda 2,5 trilyon para yapardı. Şehir böyle zenginleşir. 31 Mart’tan sonra vatandaşı zengin edeceğiz. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız." dedi.



''5 MÜZE YAPACAĞIZ''



Keçiören’deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin mart ayında açılacağını belirten Altınok, "5 tane müze yapacağız. Milyonlarca kişi ziyaret edecek. Ankara’yı gezmeye gelecekler. Ben esnaflıktan gelmiş bir hizmetkarım. İnşallah sizlerin her zaman yanınızda olacağız.'' ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'A ÖDÜL YANITI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"'Londra’dan ödül aldım' diyor. Bizim ödülümüzü halk, Ankara versin. Hakkınızı hukukunuzu hep koruyacağız. Er kişi ola ki sözünün eri ola. Millete söz vereceğim, sonra da bunu sileceğim; yok. Bu konuşulan sözler uçmuyor. Mevlana ne diyor; ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Verilen sözler yerine gelmiyor. ‘Bir dönem aday olacağım’ demişsin; ama yine 'ben adayım' diyorsun. Yavaş’tan sonra hızlı bir adam lazım, ‘Ok’ gibi bir adam lazım.

''SAHTE ANKETLERE İNANMAYIN''

Sahte anketlere inanmayın. Az önce bir vatandaş durdurdu ve dedi ki ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim; ama oyum sana’. Sosyal medya anketlerine bakmayın.''