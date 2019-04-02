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İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Birol Topal avukatı ile geldi. Müşteki Nıoon Sonthu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek, sanık Topal'a karar verilmeden önce son kez savunma yapıp yapmayacağı soruldu.



"ŞAKALAŞTIK, OLAY FARKLI BOYUTA GELDİ"



Savunma yapan Birol Topal, Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önünden aldığı yolcudan iddia edildiği gibi 80 lira değil sadece 30 lira aldığını ve kadına taciz etme amacıyla yaklaşmadığını belirtti. Sanık Topal, "Şakalaştık ancak olay daha sonra farklı bir boyuta geldi. Müşteki, tutuklandığım zaman ailemle görüşüp uzlaşmak için 10 bin lira para almış. Uzlaşma raporu düzenlenirken, yurt dışında olduğunu belirterek 20 bin lira daha istemiş ve 'yoksa uzlaşmam' demiş. Parayı ödemedik. Oysa o dönem Türkiye'de olduğuna dair deliller var. Büyük bir zarar içindeyim" dedi.



"REFLEKS OLARAK ELİ DEĞMİŞ OLABİLİR"



Sanık avukatı da, müştekinin 100 lira para ödediğini ve müvekkilinin önce 20, daha sonra da 50 lirasını geri verdiğini söyleyerek "Nitelikli hırsızlık suçu oluşmamıştır, yasada belirtilen olaylar yaşanmamıştır. Cinsel saldırı yönünden ise müvekkilim bu amaçla hareket etmemiştir. Refleks olarak müştekiye eli değmiş olabilir. Zaten müşteki de bu suçlamayla ilgili şikayetini geri çekmiştir" diyerek "cinsel saldırı" yönünden davanın düşürülmesini talep etti.



Sanık Birol Topal son sözünde, yurtdışında olması nedeniyle müştekiye uçak bileti ve yol masrafını ödemek istediğini ancak müştekinin bunu kabul etmediğini söyledi. Topal, kendisinden 20 bin lira istemesi üzerine uzlaşamadıklarını ifade etti.



1 YIL 4 AY HAPİS



Mahkeme sanık Birol Topal'ın, "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen herhangi bir indirim yoluna gitmeyen mahkeme, sanık hakkında daha önce İstanbul 2. Sulh Ceza, İstanbul 87, 74 ve 64. Asliye Ceza Mahkemelerinde verilmiş kararların ertelendiğine işaret ederek, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.



CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ



Sanık Topal hakkında, "cinsel saldırı" suçu yönünden açılan davanın, şikayetçi Nıoon Sonthu'nun şikayetini geri çekmesi nedeniyle düşürülmesine karar veren mahkeme, ertelenmiş diğer kararlar yönünden ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasını da hükme bağladı. Kararını açıkladıktan sonra hakim, sanığa, "Ertelenmiş çok sayıda davan var. Bu kararın kesinleşirse o davalarda verilen kararların hepsi açıklanır. 7 gün içinde itiraz etme süren var" dedi.