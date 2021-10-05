Türk asıllı Mısırlı genç, 2 milyon kelimelik dijital Türkiye ansiklopedisi hazırladı

Türkiye ile kurduğu gönül bağında, aile köklerinin Geç Dönem Osmanlı Devleti'ne kadar uzanmasının etkili olduğunu belirten Abdullah Habib, "Çocukluğum büyükannemin Mısır'a göç eden Türk atalarımız hakkında anlattıklarını dinleyerek geçti. Ailemin büyük bir kısmı Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Türkiye’ye gelince, büyükannem yalnız kalmış. Bu yüzden yarı vatan saydığımız ülkenize ailecek her zaman özlem duyduk. Son 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve vatandaşlık alabilmeyi umuyorum" dedi.

Bu süreçte başta Turkpidya olmak üzere, geliştirdiği projeler üzerinde çalışan Abdullah Habib, "Türkiye hakkında yaptığım araştırmalarda, birçok yanlış bilgi ve kalıpların olduğunu gördüm. Bu yüzden geliştirdiğim projelerin ilki olan Turkpidya'yı kurma ve Türkiye hakkında doğru bilgi kaynağını sunma kararı aldım.

Ülkenin çok kültürlü tarihsel dokusunu ve bugünkü olanaklarını dünya çapındaki okuyuculara tanıtmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’yle ilgili daha birçok proje planlıyorum" diye konuştu.



14 FARKLI DİLDE YAYINDA



Turkpidya’da ekonomi, kültür, şehir, tarih, turizm başlıklarıyla 5 kategoride içerik ürettiklerini söyleyen Habib, ansiklopedinin kapsamını şu şekilde anlatıyor: "Ansiklopedimizde Türkiye’nin tarihine yer verdiğimiz kadar, güncel olanaklarını da aktarıyoruz. Başlangıçta 2 gönüllü yazarımızla günde 12 saatten fazla çalışarak ürettiğimiz içerikleri, şu an dünyadan 15 serbest zamanlı yazarımızla beraber hazırlayarak Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Portekizce gibi toplam 14 dilde global okuyucu kitlemizle buluşturuyoruz. Öyle ki okuyucularımızın bir kısmı Turkpidya’da gönüllü çalışmak için talepte bulunuyor."

"İÇERİKLERİMİZİN DOĞRULUĞU HASSAS NOKTAMIZ"



Şu ana kadar dünyanın dört bir tarafından 200 ülkeye ulaştıklarını söyleyen Habib, "Balkan, Kafkas, ABD ve Arap ülkelerinde de büyüyen bir topluluğa ulaştığımızı görüyoruz. Bermuda’da, hatta Danimarka'ya 1.600 km uzaklıktaki Foroe Adaları’nda da okuyucularımız bulunuyor. Yeni medyanın sunduğu olanaklara çok önem veriyoruz. Yeni ve özgün tasarımları basit bir şekilde sunarak birçok faydalı içerikle dünyadaki tüm platformlarda sosyal medyadaki varlığımızı artırmayı planlıyoruz" dedi.



"BİR SONRAKİ ADIMIMIZ DİL SAYIMIZI 46’YA ÇIKARMAK"



"Turkpidya ekibi olarak geldiğimiz noktayla sınırlı kalmayarak, birçok yeni içerikle dijital ansiklopedimize 46 dil daha eklemeyi planlıyoruz” diyen Abdullah Habib, "Turkpidya dışında geliştirdiğimiz Shoponlina ve Therepidya platformlarına ek olarak, dünya çapındaki bilgi akışına büyük etkileri olacak fikirlerimiz hayata geçmek için bekliyoruz" diye konuştu.