Türk depremzede çocuk Hollanda'da bulundu

Hollanda'nın güneyindeki Masstricht kentinde depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yalnız halde bulundu. Türkçe dışında başka bir dil konuşmadığı belirtilen çocuğun ülkeye nasıl gittiyse merak konusu.

Türk depremzede çocuk Hollanda'da bulundu

5 yaşındaki bir Türk çocuğu 'nın Masstricht kentinde yalnız halde bulundu. 

Hollanda polisi 5 yaşındaki Türk çocuk yalnız halde ülkenin güneyindeki Mastriht kentinde bulunduğunu duyurdu. Fotoğrafın başlığındaysa "Büyükşehirde tek başına" ifadeleri yer aldı. Çocuğun Türkçe konuştuğu ve Hollandaca bilmediği belirtiliyor.

Karakolda bir Türk polisle konuşan çocuk anne ve babasının 'deki depremde yaralandığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuk bir sığınma merkezine gönderildi.

Çocuğun Hollanda'ya nasıl geldiği bilinmiyor, insan kaçakçılığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği konunun aydınlatılması için Hollanda Dışişleri ve emniyet makamları nezdinde girişim başlatıldı.

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