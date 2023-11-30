Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği ilk zirvesini gerçekleştirdi

Türk devletlerinin dayanışma içinde olması ve krize karşı ortak tutum sergilemesi amacıyla kurulan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği ilk zirvesini gerçekleştirdi

Birliğin topladığı ilk genel kurulda Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği Genel Başkanlığı'na Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay seçildi.

Ergün Atalay yaptığı ilk açıklamada ‘’Ben şahsıma, Türk-İş'e güvendiğiniz için, bu önemli görevi şahsıma verdiğiniz için Türk-İş yönetimi adına, özellikle ailem adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Atalay seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Türk-İş'in 71 yıllık tecrübesini kardeş ülke sendikalarıyla paylaşacağını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay genel kurul başkanlığı görevini 3 yıl süreyle sürdürecek.

Teşkilatın Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Özbekistan,   ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanları yürütecek.

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