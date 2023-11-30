Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği ilk zirvesini gerçekleştirdi

Birliğin topladığı ilk genel kurulda Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Birliği Genel Başkanlığı'na Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay seçildi.



Ergün Atalay yaptığı ilk açıklamada ‘’Ben şahsıma, Türk-İş'e güvendiğiniz için, bu önemli görevi şahsıma verdiğiniz için Türk-İş yönetimi adına, özellikle ailem adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.



Atalay seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Türk-İş'in 71 yıllık tecrübesini kardeş ülke sendikalarıyla paylaşacağını söyledi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay genel kurul başkanlığı görevini 3 yıl süreyle sürdürecek.



Teşkilatın Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanları yürütecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin